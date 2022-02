Probabili formazioni Torino-Venezia: venticinquesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Torino-Venezia, match della venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 12 febbraio nella cornice dell’Olimpico Grande Torino. Potrete seguire la sfida in diretta tv su Dazn e Sky mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Torino – Brekalo e Praet alle spalle di Sanabria. Ballottaggio tra Ricci e Linetty col primo favorito. Torna Bremer dopo la squalifica. Venezia – Aramu, Henry e Nani pronti nel tridente d’attacco. Vacca e Kiyine i due indisponibili. Assenti per squalifica Ebuehi e Ceccaroni. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 12 febbraio nella cornice dell’Olimpico Grande. Potrete seguire la sfida in diretta tv su Dazn e Sky mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Brekalo e Praet alle spalle di Sanabria. Ballottaggio tra Ricci e Linetty col primo favorito. Torna Bremer dopo la squalifica.– Aramu, Henry e Nani pronti nel tridente d’attacco. Vacca e Kiyine i due indisponibili. Assenti per squalifica Ebuehi e Ceccaroni. Le...

