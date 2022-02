Probabili formazioni 25^ giornata Serie A | a rischio Immobile e…

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tutte ledella 25^diA. Si partirà con la sfida tra Lazio-Bologna, massima attenzione anche alle super sfide tra Napoli-Inter e Atalanta-Juventus Tutto pronto per l’inizio della 25^di campionato. Occhi puntati sulle due sfide di cartello del 25° turno. L’Inter, capolista, farà visita al Napoli, in quello che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

LELAZIO (4 - 3 - 3) : Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic - Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. BOLOGNA (3 - 5 - 2) : ...LESPEZIA (4 - 3 - 3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Maggiore; Verde, Manaj, Gyasi. FIORENTINA (4 - 3 - 3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez ...TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. VENEZIA (4-3-3): Romero; Ampadu, Caldara, Modolo, Haps; Cuisance, Busio, Crnigoj; ...Fantacalcio: i consigli per la 25a giornata di Serie A. Serie A Spalletti: "Campionato riaperto? Il Torino è rimasto imbattuto nelle ultime otto partite casalinghe in Serie A (6V, 2N): i granata non ...