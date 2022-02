Principe Andrea, si fa avanti Emma Gruenbaum, la sua massaggiatrice: «Parlava sempre di sesso» (Di venerdì 11 febbraio 2022) A parlare al tabloid britannico The Sun è Emma Gruenbaum, che nel 2005 incontrò diverse volte il Principe Andrea a Windsor: «Mi faceva continuamente domande intime e insisteva a farsi massaggiare nudo. Una vera peste». Continua sui tabloid britannici l’operazione character assassination, la denigrazione completa di Andrea di York, in vista dell’udienza del 10 marzo a Londra, nel corso della quale il Principe dovrà affrontare i legali di Virginia Giuffre, la sua accusatrice nello scandalo Epstein. E stavolta il tabloid The Sun ha fatto un vero colpaccio, rintracciando Emma Gruenbaum, 50 anni, massaggiatrice degli York a Windsor. La massaggiatrice sportiva ha raccontato di aver conosciuto prima Sarah Ferguson che, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) A parlare al tabloid britannico The Sun è, che nel 2005 incontrò diverse volte ila Windsor: «Mi faceva continuamente domande intime e insisteva a farsi massaggiare nudo. Una vera peste». Continua sui tabloid britannici l’operazione character assassination, la denigrazione completa didi York, in vista dell’udienza del 10 marzo a Londra, nel corso della quale ildovrà affrontare i legali di Virginia Giuffre, la sua accusatrice nello scandalo Epstein. E stavolta il tabloid The Sun ha fatto un vero colpaccio, rintracciando, 50 anni,degli York a Windsor. Lasportiva ha raccontato di aver conosciuto prima Sarah Ferguson che, ...

