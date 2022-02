Prezzo della benzina alle stelle: camionisti in rivolta. Cifre spaventose (Di venerdì 11 febbraio 2022) Caro benzina, Prezzo del carburante raggiunge livelli insostenibili: camionisti sul piede di guerra. Sale la tensione nel settore degli autotrasporotatori. Cifre alle stelle per un pieno di benzina ai camion.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 11 febbraio 2022) Carodel carburante raggiunge livelli insostenibili:sul piede di guerra. Sale la tensione nel settore degli autotrasporotatori.per un pieno diai camion.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ZanAlessandro : L’emendamento di @nomfup al milleproroghe che introduce il #bonuspsicologo è un fatto di civiltà: il governo lo app… - PaoloPol6 : @Carmine11300316 Io allo stadio non ci rinuncio mai,l'atmosfera ,trovarsi in mezzo ad altri fratelli laziali,pa… - Zompagrillo : @alicelabart @c1_nic0 @boniz Io voto per Amabili Resti. Il film vale di certo il prezzo. Heat è la sfida tra due mo… - RaiTre : In prima visione assoluta, #Frieden – Il prezzo della pace, la prima puntata, tra poco su #Rai3 e in streaming su R… - Ignazia31719350 : @FmMosca Chi pagherà il prezzo piu salato?? Intanto il ministro della difesa è gia sul posto insieme alle truppe.sempre i primi -