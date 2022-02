Presentazione della "Cartoline postali del Comitato per la tutela dei pittori irpini dell'Ottocento", sabato 12 al Circolo del (Di venerdì 11 febbraio 2022) Per informazioni e contatti: crssa.bo@libero.it . Il Circolo culturale "Francesco Solimena" e il Centro di Ricerca per lo studio della Storia dell'arte "Basilio Orga" organizzeranno una serie di ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 11 febbraio 2022) Per informazioni e contatti: crssa.bo@libero.it . Ilculturale "Francesco Solimena" e il Centro di Ricerca per lo studioStoria'arte "Basilio Orga" organizzeranno una serie di ...

Advertising

amnestyitalia : Oggi alle 18.30 alla Feltrinelli di Piazza Duomo a Milano, presentazione della graphic novel “Patrick Zaki. Una sto… - quaranta_vito : RT @SmilexTech: Presentazione Mercedes W13: alle ore 10 CET di venerdì 18 febbraio ci sarà una diretta online con Wolff, Hamilton, Russell… - LetiziaQuintas : RT @fam_cristiana: #RT @SanPaoloEditore: Lunedì #14febbraio,alle h18:00,a Roma, presentazione del libro'Nascere non basta'a cura di Adriana… - 1970Germano : RT @fam_cristiana: #RT @SanPaoloEditore: Lunedì #14febbraio,alle h18:00,a Roma, presentazione del libro'Nascere non basta'a cura di Adriana… - _Paolo_27 : RT @SmilexTech: Presentazione Mercedes W13: alle ore 10 CET di venerdì 18 febbraio ci sarà una diretta online con Wolff, Hamilton, Russell… -