Premier League: il riassunto della 24° giornata (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si chiude la 24° giornata di una Premier League sempre più dominata dal Manchester City. I Citisenz hanno regolato 2-0 il Brentford di Christian Eriksen confermandosi dominatori assoluti della Lega. Alle spalle, in attesa del ritorno del Chelsea impegnato nel Mondiale per Club, il Liverpool non molla la presa piegando 2-0 il Leicester. Di Deigo Jota le due reti decisive. Vincono anche Arsenal, che aggancia il Manchester United, e West Ham, che ora vedono la zona Champions League sempre più alla loro portata. Il Tottenham di Antonio Conte subisce invece un pesante ko in casa contro il Southampton in una partita entusiasmante, chiusa da Che Adams all’82’. Pareggia l’Aston Villa contro il Leeds (Coutinho e Jacob Ramsey deisivi), il Crystal Palace impatta invece 1-1 a Norwich e complica la strada dei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si chiude la 24°di unasempre più dominata dal Manchester City. I Citisenz hanno regolato 2-0 il Brentford di Christian Eriksen confermandosi dominatori assolutiLega. Alle spalle, in attesa del ritorno del Chelsea impegnato nel Mondiale per Club, il Liverpool non molla la presa piegando 2-0 il Leicester. Di Deigo Jota le due reti decisive. Vincono anche Arsenal, che aggancia il Manchester United, e West Ham, che ora vedono la zona Championssempre più alla loro portata. Il Tottenham di Antonio Conte subisce invece un pesante ko in casa contro il Southampton in una partita entusiasmante, chiusa da Che Adams all’82’. Pareggia l’Aston Villa contro il Leeds (Coutinho e Jacob Ramsey deisivi), il Crystal Palace impatta invece 1-1 a Norwich e complica la strada dei ...

Advertising

SkySport : Manchester City, Guardiola: 'Giocatori ubriachi? Multa perché non mi hanno invitato' #SkySport #PremierLeague #PL… - SkySport : Martinelli, espulsione da record con l'Arsenal: doppio giallo in cinque secondi! VIDEO #SkyPremier #PremierLeague… - EnricoTurcato : Capisco che piaccia parlare di NBA o di esempi USA, ma il modello attuale di riferimento per il calcio (Premier Le… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COVID - La Premier League ha deciso: da venerdì 11 febbraio saranno eliminate tutte le restrizioni - kwasi_mpere : RT @SkySport: ? DOPPIO JOTA: SEGNA IN TUTTI I MODI ?? Il Liverpool si porta a -9 dal Manchester City ?? La gara ? -