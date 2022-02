Premier League, giornata 24: ok Man. City e Liverpool (Di venerdì 11 febbraio 2022) Riparte il campionato dopo una lunga sosta e ricomincia dalle vittorie facili di Manchester City e Liverpool. Torna al gol Pogba ma il Manchester United viene fermato dal Burnley, successo per l’Arsenal mentre il Tottenham perde clamorosamente in rimonta. Di seguito l’analisi della giornata 24 di Premier League. Premier League – giornata 24: Man. City-Brentford 2-0, Liverpool-Leicester 2-0 Il Manchester City non lascia scampo al Brentford: i campioni in carica infatti controllano il match producendo molte palle gol ma il fortino degli avversari cade a causa di un’improvvida scivolata in area di Rasmussen su Sterling che concede così a Mahrez l’opportunità di realizzare il penalty del vantaggio. Poi un ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Riparte il campionato dopo una lunga sosta e ricomincia dalle vittorie facili di Manchester. Torna al gol Pogba ma il Manchester United viene fermato dal Burnley, successo per l’Arsenal mentre il Tottenham perde clamorosamente in rimonta. Di seguito l’analisi della24 di24: Man.-Brentford 2-0,-Leicester 2-0 Il Manchesternon lascia scampo al Brentford: i campioni in carica infatti controllano il match producendo molte palle gol ma il fortino degli avversari cade a causa di un’improvvida scivolata in area di Rasmussen su Sterling che concede così a Mahrez l’opportunità di realizzare il penalty del vantaggio. Poi un ...

Advertising

SkySport : Martinelli, espulsione da record con l'Arsenal: doppio giallo in cinque secondi! VIDEO #SkyPremier #PremierLeague… - EnricoTurcato : Capisco che piaccia parlare di NBA o di esempi USA, ma il modello attuale di riferimento per il calcio (Premier Le… - marcovaldo103 : @pisto_gol @GiampieroFranc3 ma perché non te ne sei andato da questo paese??se sei tanto bravo manda il curriculum… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Kulusevski: 'Non so cosa non è andato con Allegri. La Premier è un altro sport' ?? - zaffiroooo : RT @pasquale_caos: *SSC Napoli interessata ad un giovane nero con mezza presenza in Premier League* Napoli Twitter: -