Premier, il 73% degli sponsor da parti correlate legato al City (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il 73% delle sponsorizzazioni da parti correlate in Premier League sono stati siglate dal Manchester City. È quanto emerge da una indagine di Off The Pitch, che ha analizzato i 350 accordi commerciali firmati dalle società del massimo campionato inglese per capire quanti e quali potrebbero finire nel mirino della Premier League per quanto riguarda L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il 73% delleizzazioni dainLeague sono stati siglate dal Manchester. È quanto emerge da una indagine di Off The Pitch, che ha analizzato i 350 accordi commerciali firmati dalle società del massimo campionato inglese per capire quanti e quali potrebbero finire nel mirino dellaLeague per quanto riguarda L'articolo

Advertising

maespo69 : RT @CalcioFinanza: In Premier League il 73% degli sponsor da parti correlate è legato al Manchester City - zazoomblog : Premier il 73% degli sponsor da parti correlate legati al City - #Premier #degli #sponsor #parti - LucarellaAndrea : RT @CalcioFinanza: In Premier League il 73% degli sponsor da parti correlate è legato al Manchester City - CalcioFinanza : In Premier League il 73% degli sponsor da parti correlate è legato al Manchester City - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Premier, il 73% degli sponsor da parti correlate legati al City: Il 73% delle sponsorizzazioni da… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier 73% Mercato, l'inter prepara lo sgambetto derby al Milan per Kessié. E Maldini guarda a Sanches e Veretout ...00 Roma - Genoa 0 - 0 18:00 Inter - Milan 1 - 2 20:45 Fiorentina - Lazio 0 - 3 CALCIO - PREMIER ...30 Ascoli - Perugia 0 - 1 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 20:00 Trento - Milano 73 - 79 20:30 Universo ...

Eriksen: "Tra poco sarò in campo, non ho paura" ...00 Roma - Genoa 0 - 0 18:00 Inter - Milan 1 - 2 20:45 Fiorentina - Lazio 0 - 3 CALCIO - PREMIER ...30 Ascoli - Perugia 0 - 1 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 20:00 Trento - Milano 73 - 79 20:30 Universo ...

Premier, il Chelsea di Lukaku frenato dal Brighton Tuttosport Premier: il City si rimette a correre, il Tottenham di Conte crolla in casa Il Manchester City si rimette a correre in Premier dopo il pareggio a Southampton. Con un gol per tempo piega (2-0) il Brentford e porta momentaneamente a 12 i punti di vantaggio sul Liverpool che ...

...00 Roma - Genoa 0 - 0 18:00 Inter - Milan 1 - 2 20:45 Fiorentina - Lazio 0 - 3 CALCIO -...30 Ascoli - Perugia 0 - 1 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 20:00 Trento - Milano- 79 20:30 Universo ......00 Roma - Genoa 0 - 0 18:00 Inter - Milan 1 - 2 20:45 Fiorentina - Lazio 0 - 3 CALCIO -...30 Ascoli - Perugia 0 - 1 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 20:00 Trento - Milano- 79 20:30 Universo ...Il Manchester City si rimette a correre in Premier dopo il pareggio a Southampton. Con un gol per tempo piega (2-0) il Brentford e porta momentaneamente a 12 i punti di vantaggio sul Liverpool che ...