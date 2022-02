Premier | il 73% degli sponsor da parti correlate legati al City

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il 73% delleizzazioni dainLeague sono stati siglate dal Manchester. È quanto emerge da una indagine di Off The Pitch, che ha analizzato i 350 accordi commerciali firmati dalle società del massimo campionato inglese per capire quanti e quali potrebbero finire nel mirino dellaLeague per quanto riguarda L'articolo