Poste Italiane torna ad assumere, ricerca urgente di Postini (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nel Nordest scarseggiano i Postini. Sfatato l'altro mito del posto fisso. A Verona così come a Torino e Bolzano mancano i portalettere. Il mestiere del Postino non era mai stato così ricercato. In verità le lettere sono poche, visto il boom dell'e-commerce e quindi dei pacchi da recapitare, fatto sta che Poste Italiane ha deciso di intervenire con nuove assunzioni. Un anno di contratto a 1100 euro al mese, possessori della patente di guida e almeno diplomati alla scuola media superiore. Particolari disagi sono da segnalare nel torinese dove, in questi giorni, Poste ha segnalato diversi disservizi. Pacchi in ritardo, bollette scadute e quotidiani e riviste in arrivo nei giorni successivi l'uscita. Ritardi che sono aumentati sempre di più fino a creare un caos non solo tra i privati, ma anche tra ...

