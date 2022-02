Porto-Sporting Lisbona in tv: orario e diretta streaming Primeira Liga 2021/2022 (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Porto-Sporting Lisbona, valida per la 22esima giornata della Primeira Liga 2021/2022. Campionato Portoghese che si appresta a vedere in scena l’attesissimo big match tra i padroni di casa guidati da Sergio Conceiçao e gli ospiti guidati da Ruben Amorim. I Dragoes guidano il campionato con 59 punti e sono ancora imbattuti, mentre la formazione della capitale insegue a 6 punti di distacco, e ha quindi una grandissima occasione per ridurre il gap. Le ambizioni di titolo dello Sporting sono state mortificate dalle due sconfitte, le uniche in campionato, patite in avvio di 2022 contro Santa Clara e Sporting Braga, ma ancora ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’e le indicazioni per vedere in, valida per la 22esima giornata della. Campionatoghese che si appresta a vedere in scena l’attesissimo big match tra i padroni di casa guidati da Sergio Conceiçao e gli ospiti guidati da Ruben Amorim. I Dragoes guidano il campionato con 59 punti e sono ancora imbattuti, mentre la formazione della capitale insegue a 6 punti di distacco, e ha quindi una grandissima occasione per ridurre il gap. Le ambizioni di titolo dellosono state mortificate dalle due sconfitte, le uniche in campionato, patite in avvio dicontro Santa Clara eBraga, ma ancora ...

