Portò la figlia minore a fare finto vaccino, potestà sospesa (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Tribunale competente ha sospeso in via cautelativa la potestà genitoriale dell'uomo 'no vax' che nell'autunno scorso, dalla provincia di Belluno dove vive, aveva portato la figlia 12enne da un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Tribunale competente ha sospeso in via cautelativa lagenitoriale dell'uomo 'no vax' che nell'autunno scorso, dalla provincia di Belluno dove vive, aveva portato la12enne da un ...

Ultime Notizie dalla rete : Portò figlia Portò la figlia minore a fare finto vaccino, potestà sospesa Il Tribunale competente ha sospeso in via cautelativa la potestà genitoriale dell'uomo 'no vax' che nell'autunno scorso, dalla provincia di Belluno dove vive, aveva portato la figlia 12enne da un medico compiacente a Marina di Ravenna per sottoporla a una falsa inoculazione di vaccino Pfizer contro Covid - 19. La misura, come riportato dal Resto del Carlino, è stata ...

Foibe: i comunisti che votarono contro l'istituzione del Giorno del ricordo - Milano Post Il governo Berlusconi portò finalmente in discussione il testo di una proposta di legge la cui ... denominata per l'appunto cossuttiana, che parlò di "revisionismo pericoloso"; Maura Cossutta , figlia ...

