Politano confessa | Il mio gol preferito con la maglia del Napoli

Leggi su goalnews

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News Ilha ingaggiato Matteodalla Roma. Il calciatore, in un'intervista al sito ufficiale del club azzurro, hato il suo golcon ladel. Nel suo primo anno alla Roma,ha segnato 5 gol in 26 partite. Tuttavia, il suo golrimane quello segnato nell'ottobre 2017 contro il: "Il mio golè stato quello contro il, non ricordo bene la partita ma so che sono andato sul fondo e ho scambiato con Manolas per poi battere Reina. Quello è stato un momento bellissimo".? L'attaccante delMatteoè stato trasmesso in diretta dalla radio ufficiale della S.S.C. ...