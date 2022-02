Pochettino: «Zidane al PSG? Il mio destino non è nelle mie mani» (Di venerdì 11 febbraio 2022) . Parla il tecnico dei parigini Ai microfoni di Cadena SER, Mauricio Pochettino ha commentato così delle voci su Zinedine Zidane come suo sostituto sulla panchina del PSG. Zidane – «Non lo so, non spetta a me dirlo. Zidane è un grande allenatore, lo ha già dimostrato al Real. Quindi può farlo ovunque. Dovreste chiedere al mio direttore sportivo, al mio presidente. Quando Zidane allenava il Real c’erano tante voci sul suo successore. E quando assumi la carica di allenatore del PSG prendi quello che ne consegue in termini di indiscrezioni. A volte il nostro destino non è nelle nostre mani. Dobbiamo fare del nostro meglio per il club in cui lavoriamo. Io sono totalmente concentrato sul ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) . Parla il tecnico dei parigini Ai microfoni di Cadena SER, Mauricioha commentato così delle voci su Zinedinecome suo sostituto sulla panchina del– «Non lo so, non spetta a me dirlo.è un grande allenatore, lo ha già dimostrato al Real. Quindi può farlo ovunque. Dovreste chiedere al mio direttore sportivo, al mio presidente. Quandoallenava il Real c’erano tante voci sul suo successore. E quando assumi la carica di allenatore delprendi quello che ne consegue in termini di indiscrezioni. A volte il nostronon ènostre. Dobbiamo fare del nostro meglio per il club in cui lavoriamo. Io sono totalmente concentrato sul ...

