Pochettino sulle voci di Zidane: «Chiedete al presidente. Il destino non è nelle nostre mani»

Pochettino, allenatore del Psg, ha parlato sulle voci che vedrebbero sempre più vicino alla panchina dei parigini Zidane Mauricio Pochettino ha parlato a Cadena SER, sulle voci riguardo ad un possibile arrivo di Zidane. Le parole dell'allenatore del Psg: «Non sta a me dirlo se arriverà Zidane. E' un grande allenatore e lo ha fatto vedere al Real. Quando era a Madrid anche su di lui c'erano voci di successori fa parte del gioco. Dovete chiedere al presidente o al direttore sportivo. A volte il destino non è nelle nostre mani».

