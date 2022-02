Pnrr, approvato l’avviso pubblico per individuare i soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’Ambito B1, di cui è capofila il Comune di Benevento, ha approvato lo schema di avviso pubblico per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e gestione in partnership di attività e interventi nell’ambito del piano operativo per la presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). A darne notizia è ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’Ambito B1, di cui è capofila il Comune di Benevento, halo schema di avvisoper l’individuazione didelco-e gestione in partnership di attività e interventi nell’ambito del piano operativo per la presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cuiMissione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). A darne notizia è ...

zazoomblog : Pnrr approvato l’avviso pubblico per individuare i soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione -… - anteprima24 : ** #PNRR, approvato l’avviso pubblico per individuare i soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazion… - radiolasernews : “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”. Investimenti del PNRR in attuazione del piano operati… - messveneto : Sanità lombarda, stop del ministero alla riforma di Moratti: dal Pnrr alle Ats, ecco cosa non piace a Speranza: Ora… - larefola : #GiuntaPietragalla del 09/02/2022: PNRR, approvato il progetto di digitalizzazione e miglioramento del servizio di… -