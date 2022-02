(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Continua la diatribasui… muri di. Al manifesto di Aniello Marsicano consigliere comunale di minoranza e capogruppo della lista ‘Una mano per’ (leggi qui) risponde, ‘stesso mezzo’, il gruppo consiliare di maggioranza Il Ramoscello. “Il capogruppo di ‘Una mano per’ ha pubblicato un manifesto, firmato in splendida solitudine, dove con enfasi e presunzione sostanzialmente vanifica e irride il tentativo – certamente arduo – da parte del ‘Ramoscello’ di agire unitariamente, nell’esclusivo interesse del paese, alle prossime elezioni amministrative. A questo punto è necessario confutare ‘una tantum’ le confuse argomentazioni del dr. Marsicano anche su altre questioni: – Il comune diha attivato nel ...

Advertising

anteprima24 : ** #Pisciotta, i #Manifesti accendono la battaglia politica ** -

Ultime Notizie dalla rete : Pisciotta manifesti

anteprima24.it

PISCIOTTA. Una lista unica in vista delle prossime amministrative ... Dopo il rifiuti, però, come si legge in un manifesto rivolto ai cittadini firmato da Marsicano “la propaganda filogovernativa è ...