Pisa | baby gang | filmano rapina a 15enne a scuola | 5 denunciati

(Di venerdì 11 febbraio 2022) commenta Cinque minorenni sono statidalla polizia per unaal villaggio scolastico di Pontedera () contro un coetaneo. Per gli agenti sono complici di un 12enne, segnalato all'...

In provincia di Pisa una baby gang filma la rapina a scuola in danno di un 15enne ma viene individuata: ci sono 5 denunciati e sei presunti autori perché un membro della gang è un 12enne, non ...(ANSA) - PISA, 11 FEB - Cinque minori denunciati per una rapina al villaggio scolastico di Pontedera (Pisa) contro un coetaneo. Per la polizia sono complici di un 12enne che coperto di passamontagna e ...