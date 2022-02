Perché Pechino ha scelto un sito industriale “distopico” per le Olimpiadi? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Mentre gli sciatori e gli snowboarder olimpici si lanciano in mosse azzardate lungo una rampa di 60 metri ai Giochi invernali di Pechino questa settimana, gli spettatori sono stati distratti dalla vista di uno sfondo insolito: strutture industriali scialbe che alcuni hanno erroneamente chiamato impianti nucleari. In realtà si tratta di un ex sito industriale. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 11 febbraio 2022) Mentre gli sciatori e gli snowboarder olimpici si lanciano in mosse azzardate lungo una rampa di 60 metri ai Giochi invernali diquesta settimana, gli spettatori sono stati distratti dalla vista di uno sfondo insolito: strutture industriali scialbe che alcuni hanno erroneamente chiamato impianti nucleari. In realtà si tratta di un ex

Advertising

CarloCalenda : “La maggior parte della popolazione mondiale sa che Pechino è determinata a rafforzare la cooperazione pacifica tra… - NicolaPorro : ?? Vi starete chiedendo: ma perché parlare del #curling? Beh, un motivo c'è. Ed oggi per l'Italia è un giorno d'#Oro… - ZeniaConfusa : RT @j_gufo: Lezione di vita di Marco Tadè, perché è facile andare avanti quando vinci, provaci quando nonostante l'impegno ci provi per 15… - GiovanniCaglio : Valieva, 15 anni, il farmaco per il cuore, l’autogol russo: cosa sappiamo dello scandalo #russi #cinesi #wada… - Annalaiser : RT @j_gufo: Lezione di vita di Marco Tadè, perché è facile andare avanti quando vinci, provaci quando nonostante l'impegno ci provi per 15… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Pechino LIVE Sci alpino, SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: inizia la gara con tante favorite! Attenzione perché è in gara anche oggi con il pettorale n.2 ed ha già vinto nuovamente il titolo ...e benvenuti alla Diretta Live del superG femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino ...

LIVE Italia - Svezia 0 - 0 curling, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: primo end nullo, martello agli svedesi L'Italia spera nella magia, anche perché ha già battuto la Svezia durante gli ultimi Europei: ... match valido per il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri ...

Pechino 2022, perché si discute della rampa freeski di Big Air Shougang Tag43 Attenzioneè in gara anche oggi con il pettorale n.2 ed ha già vinto nuovamente il titolo ...e benvenuti alla Diretta Live del superG femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di...L'Italia spera nella magia, ancheha già battuto la Svezia durante gli ultimi Europei: ... match valido per il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di2022. Gli azzurri ...