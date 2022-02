Perché l'Islanda va così male alle Olimpiadi invernali? (Di venerdì 11 febbraio 2022) A due passi dal Polo Nord, non solo metaforicamente, si trova l’Islanda, un’isola nazione che è famosa per le sue caratteristiche geografiche uniche come lo stridente contrasto fra i vulcani e i ghiacciai, dicotomia per cui le è stato attribuito il soprannome di “terra del Ghiaccio e del Fuoco”. La stessa bandiera del paese, infatti, è specchio fedele delle due forze contrapposte: il rosso della croce rappresenta la lava vulcanica, il contorno bianco i ghiacciai e il blu il mare che la circonda. L’immaginario comune è orientato più alla neve e al freddo che a tutto il resto. In quest’ottica sembrerebbe altrettanto normale vedere, nonostante sia una piccola (ma ricca) nazione, gli islandesi tra i protagonisti delle Olimpiadi di Pechino. così non è. Anzi, c’è un piccolo paradosso sportivo tutto da raccontare. Il ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 11 febbraio 2022) A due passi dal Polo Nord, non solo metaforicamente, si trova l’, un’isola nazione che è famosa per le sue caratteristiche geografiche uniche come lo stridente contrasto fra i vulcani e i ghiacciai, dicotomia per cui le è stato attribuito il soprannome di “terra del Ghiaccio e del Fuoco”. La stessa bandiera del paese, infatti, è specchio fedele delle due forze contrapposte: il rosso della croce rappresenta la lava vulcanica, il contorno bianco i ghiacciai e il blu il mare che la circonda. L’immaginario comune è orientato più alla neve e al freddo che a tutto il resto. In quest’ottica sembrerebbe altrettanto norvedere, nonostante sia una piccola (ma ricca) nazione, gli islandesi tra i protagonisti delledi Pechino.non è. Anzi, c’è un piccolo paradosso sportivo tutto da raccontare. Il ...

