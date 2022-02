Per San Valentino, scegli il regalo d'amore che si prende cura anche dei bambini (Di venerdì 11 febbraio 2022) Unicef e Brosway danno vita a un progetto congiunto per combattere la malnutrizione infantile nel mondo. A sostegno della causa, il brand di gioielleria dona dei bracciali simbolici per uomo e per donna che celebrano l’amore e che saranno acquistabili fino al 14 Febbraio Leggi su vanityfair (Di venerdì 11 febbraio 2022) Unicef e Brosway danno vita a un progetto congiunto per combattere la malnutrizione infantile nel mondo. A sostegno della causa, il brand di gioielleria dona dei bracciali simbolici per uomo e per donna che celebrano l’e che saranno acquistabili fino al 14 Febbraio

Advertising

trash_italiano : Che voglia di Parigi per San Valentino. Da soli ovviamente. - petergomezblog : Sesto San Giovanni, blitz di sindaco e assessori di centrodestra per aumentarsi lo stipendio. La cifra prevista in… - Rvaticanaitalia : Marco Impagliazzo @santegidionews: l’Italia durante la pandemia #COVID19 è cambiata molto, è aumentata la povertà,… - Italia_Notizie : San Valentino, 10 idee per trascorrere un soggiorno romantico e festeggiare - SocietaDolce : Qualche giorno fa è stato inaugurato, a Monte San Pietro, il Centro per bambini e genitori 'I colori del Mondo', fa… -