Per Lucia Mascino, il Teatro Parenti è una casa dell'arte (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un ritorno per lei, un nuovo inizio per tutti. Con "Smarrimento", monologo della scrittrice e drammaturga Lucia Calamaro, l'attrice Lucia Mascino torna a calcare le scene del Teatro Parenti, «una casa dell'arte», dice, «con un soffitto blu notte che dà profondità e creatività, un luogo unico sul piano estetico», dove «perfino le docce della foresteria sono dipinte a mano». Il suo rapporto è di vecchia data, «visto che il primo spettacolo è del 2010», ne ha fatti altri «nove o dieci» e comunque ci torna sempre volentieri, anche a Capodanno («ne ho fatti due») perché quando pensa a Milano «penso al Parenti e da lì immagino il resto della città che sta intorno». "Smarrimento", il monologo che sarà in scena dal 11 al 20 febbraio, è stato scritto per lei. O ...

