Pedullà: “Napoli, per Koulibaly strappo alla regola per il rinnovo. Spuntano le cifre” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Koulibaly pronto a legarsi al Napoli a vita, il club azzurro secondo Alfredo Pedullà ha deciso di fare un sacrificio pur di trattenere il difensore. Kalidou Koulibaly è rientrato a Napoli dopo il trionfo col Senegal in Coppa d’Africa. Il difensore è stato accolto da tanti tifosi azzurri ma anche da alcuni suoi connazionali presente all’aeroporto di Capodichino. Un incrocio romantico, che ha portato il numero 26 a giurare amore nei confronti di Napoli: “Grazie a tutti per l’accoglienza, mi fa molto piacere, però fate piano perchè non parto, non vado via. Sono tornato a Napoli, sono tranquillo”. Le parole di Koulibaly non sono solo di circostanza come ha spiegato ai microfoni di SportItalia il giornalista Alfredo Pedullà: “Il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 11 febbraio 2022)pronto a legarsi ala vita, il club azzurro secondo Alfredoha deciso di fare un sacrificio pur di trattenere il difensore. Kalidouè rientrato adopo il trionfo col Senegal in Coppa d’Africa. Il difensore è stato accolto da tanti tifosi azzurri ma anche da alcuni suoi connazionali presente all’aeroporto di Capodichino. Un incrocio romantico, che ha portato il numero 26 a giurare amore nei confronti di: “Grazie a tutti per l’accoglienza, mi fa molto piacere, però fate piano perchè non parto, non vado via. Sono tornato a, sono tranquillo”. Le parole dinon sono solo di circostanza come ha spiegato ai microfoni di SportItalia il giornalista Alfredo: “Il ...

