Pechino 2022, superG femminile: oro alla Svizzera, Brignone chiude settima (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lara Gut Behrami vince il superG femminile ai Giochi di Pechino 2022. La 30enne ticinese conquista il suo primo oro olimpico grazie al tempo di 1’13”61 davanti all’austriaca Mirjam Puchner, +0”22, bronzo all’elvetica Michelle Gisin, +0”30. Indietro le azzurre, Federica Brignone chiude settima, +0”66, decima Elena Curtoni, +0”83, più indietro Marta Bassino, 17esima con un ritardo di 1”57, 22esima Francesca Marsaglia, +2”10. Ancora una gara incolore per la statunitense Mikaela Shiffrin che chiude al nono posto, +0”79 dalla Gut. “Già ieri dopo la sciata in pista ci sono rimasto un po’ male, il tracciato era abbastanza banale, pensavo si andasse un po’ più veloci. Scendendo era veramente facile, ho provato a fare il mio ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lara Gut Behrami vince ilai Giochi di. La 30enne ticinese conquista il suo primo oro olimpico grazie al tempo di 1’13”61 davanti all’austriaca Mirjam Puchner, +0”22, bronzo all’elvetica Michelle Gisin, +0”30. Indietro le azzurre, Federica, +0”66, decima Elena Curtoni, +0”83, più indietro Marta Bassino, 17esima con un ritardo di 1”57, 22esima Francesca Marsaglia, +2”10. Ancora una gara incolore per la statunitense Mikaela Shiffrin cheal nono posto, +0”79 dGut. “Già ieri dopo la sciata in pista ci sono rimasto un po’ male, il tracciato era abbastanza banale, pensavo si andasse un po’ più veloci. Scendendo era veramente facile, ho provato a fare il mio ...

Advertising

Eurosport_IT : 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10… - Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - RaiSport : #Pechino2022. Il CIO chiede la squalifica di Kamila Valieva. L'agenzia indipendente antidoping a Pechino, conferma… - sportface2016 : #Pechino2022, Luca #DeAliprandini in vista del gigante: 'Il piede va molto bene, schiena sotto controllo. Ho voglia… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: La storia da fiaba delle ragazze del curling sudcoreano. Dopo il successo inaspettato alle Olimpiadi di PyeongChang del 2018,… -