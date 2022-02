Pechino 2022 | pattinatrice 15enne Valieva positiva a “sostanza vietata”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Larussa Kamilaè risultataa una “” prima di partecipare alle Olimpiadi invernali di, è quanto ha reso noto l’International Testing Agency, Ias. Il test effettuato dalla Rusada, l’agenzia russa antidoping, sull’atletaè avvenuto lo scorso 25 dicembre a San Pietroburgo durante il campionato russo ma il risultato non era noto fino all’8 febbraio. Il farmaco in questione, la trimetazidina, è comune per i pazienti con angina (dolore toracico cronico), e consente al muscolo cardiaco di funzionare più normalmente quando gli vengono erogati livelli più bassi di ossigeno.potrebbe potenzialmente continuare a esibirsi a una frequenza cardiaca più elevata ...

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Dall'Olympia di Cortina all'Olimpiade di. In dodici mesi si è presa tutto quello che ancora mancava a una carriera comunque già speciale. Lara Gut - Behrami, trentenne ticinese dal sangue italiano, ha sbancato il superG olimpico, ...Un dominio azzurro totale, che purtroppo non si è sublimato ai Giochi a causa di un tracciato troppo semplice e poco esaltante per le caratteristiche delle nostre portacolori. Bisogna archiviare ...L’Italia dello sci alpino maschile non è ancora riuscita a salire sul podio alle Olimpiadi di Pechino 2022, ma le speranze rimangono vive per i prossimi impegni. Nel gigante di domenica 13 febbraio ..."Questi casi non aiutano i Giochi". Lo ha detto il portavoce del Cio Mark Adams in merito alla positivita' di Kamila Valieva, la pattinatrice russa 15enne risultata positiva alla trimetazidina. A tal ...