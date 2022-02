Pechino 2022, l’azzurro Felderer positivo al Covid (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lo slittinista azzurro Leon Felderer è stato riscontrato positivo al Covid-19 ai Giochi di Pechino 2022. L’atleta è stato isolato e posto sotto osservazione medica a Yanqing. Il Coni fa sapere che “sta applicando rigidamente le regole stabilite nel Playbook del Cio per proteggere i partecipanti ai Giochi e la popolazione cinese. Auguriamo a Kevin una pronta guarigione”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lo slittinista azzurro Leonè stato riscontratoal-19 ai Giochi di. L’atleta è stato isolato e posto sotto osservazione medica a Yanqing. Il Coni fa sapere che “sta applicando rigidamente le regole stabilite nel Playbook del Cio per proteggere i partecipanti ai Giochi e la popolazione cinese. Auguriamo a Kevin una pronta guarigione”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

