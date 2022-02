Pechino 2022, Ghiotto: “La mia miglior gara. Ho atteso la fine per esultare” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Davide Ghiotto commenta ai microfoni di Rai Sport il suo bronzo nei 10.000 metri di pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. L’atleta azzurro racconta anche la sua scaramanzia: “Sono felice, è un ricordo indelebile che rimarrà impresso nella mia mente. È la mia miglior gara sulla distanza, era tanto che non mi miglioravo. L’ho fatto nella gara più importante, ho fatto le cose bene. Non sono un frequentatore del podio, c’era un po’ di emozione. Sono un inesperto. Voglio realizzare nelle prossime ore quanto fatto. Ho capito che il pupazzetto con mi hanno dato alla premiazione è abbastanza introvabile. Nei giorni scorsi l’avevo visto in un negozietto e costava tantissimo, e mi son detto ‘vabbè vediamo come vanno le gare’. Sono andate bene. ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Davidecommenta ai microfoni di Rai Sport il suo bronzo nei 10.000 metri di pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici invernali di. L’atleta azzurro racconta anche la sua scaramanzia: “Sono felice, è un ricordo indelebile che rimarrà impresso nella mia mente. È la miasulla distanza, era tanto che non miavo. L’ho fatto nellapiù importante, ho fatto le cose bene. Non sono un frequentatore del podio, c’era un po’ di emozione. Sono un inesperto. Voglio realizzare nelle prossime ore quanto fatto. Ho capito che il pupazzetto con mi hanno dato alla premiazione è abbastanza introvabile. Nei giorni scorsi l’avevo visto in un negozietto e costava tantissimo, e mi son detto ‘vabbè vediamo come vanno le gare’. Sono andate bene. ...

