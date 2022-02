Pechino 2022, De Aliprandini: “Il piede va molto bene, tanta voglia di gareggiare” (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’Italia dello sci alpino maschile non è ancora riuscita a salire sul podio alle Olimpiadi di Pechino 2022, ma le speranze rimangono vive per i prossimi impegni. Nel gigante di domenica 13 febbraio infatti ci sarà l’azzurro Luca De Aliprandini, argento mondiale in carica ma reduce dall’infortunio alla caviglia sinistra occorsogli ad Adelboden. “Da quando siamo arrivati – spiega De Aliprandini – abbiamo fatto due giorni di allenamento. Poi un giorno di pausa e altri due giorni di training. Oggi ho riposato, sabato ci sarà la sciata in pista e domenica la gara. Il piede va molto bene. Ero già riuscito a fare un giorno sugli sci a casa, prima di partire ed ero riuscito ad allenarmi bene“. “Provo solo un po’ di fastidio – ha spiegato De ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’Italia dello sci alpino maschile non è ancora riuscita a salire sul podio alle Olimpiadi di, ma le speranze rimangono vive per i prossimi impegni. Nel gigante di domenica 13 febbraio infatti ci sarà l’azzurro Luca De, argento mondiale in carica ma reduce dall’infortunio alla caviglia sinistra occorsogli ad Adelboden. “Da quando siamo arrivati – spiega De– abbiamo fatto due giorni di allenamento. Poi un giorno di pausa e altri due giorni di training. Oggi ho riposato, sabato ci sarà la sciata in pista e domenica la gara. Ilva. Ero già riuscito a fare un giorno sugli sci a casa, prima di partire ed ero riuscito ad allenarmi“. “Provo solo un po’ di fastidio – ha spiegato De ...

