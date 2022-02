Pechino 2022 | De Aliprandini al debutto nel gigante | “Sto bene e sono felice di essere qui”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 11 febbraio 2022)– Luca De, vicecampione mondiale a Cortina nello slalom, racconta la sua condizione e l’adattamento alla pista olimpica, in vista delmaschile di domenica 13 alle Olimpiadi. “Da quando siamo arrivati – spiega De– abbiamo fatto due giorni di allenamento, poi un giorno di pausa e altri due giorni di training. Sabato ci sarà la sciata in pista e domenica la gara. Il piede va molto. Ero già riuscito a fare un giorno sugli sci a casa, prima di partire ed ero riuscito ad allenarmi”. In Coppa del Mondo ad Adelboden, nella stagione di Coppa del Mondo in corso, l’azzurro ha riportato una frattura alla caviglia sinistra e ha recuperato in tempi di primato, per partecipare ai primi Giochi della carriera. “Provo solo un ...