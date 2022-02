Pechino 2022, 10000 metri maschili pattinaggio velocità oggi in tv: orario e streaming con Malfatti e Ghiotto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv dei 10000 metri di pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Nella cornice del National Speed Skating Oval va in scena la gara sulla distanza più lunga di questa specialità. Presenti lo svedese Nils van der Poel (detentore del record mondiale) e il canadese Ted-Jan Bloemen (che ha fatto segnare il record olimpico a PyeongChang 2018), gli azzurri Michele Malfatti e Davide Ghiotto proveranno a fregiarsi di una prestigiosa medaglia. La gara avrà inizio alle ore 9:00 italiane. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv deididiai Giochi Olimpici invernali di. Nella cornice del National Speed Skating Oval va in scena la gara sulla distanza più lunga di questa specialità. Presenti lo svedese Nils van der Poel (detentore del record mondiale) e il canadese Ted-Jan Bloemen (che ha fatto segnare il record olimpico a PyeongChang 2018), gli azzurri Michelee Davideproveranno a fregiarsi di una prestigiosa medaglia. La gara avrà inizio alle ore 9:00 italiane. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: IL PROGRAMMA COMPLETO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI ...

