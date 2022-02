Pechino 2022, 10.000 metri maschili pattinaggio di velocità: Davide Ghiotto bronzo (VIDEO) (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il VIDEO con gli highlights dei 10.000 metri maschili di pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Davide Ghiotto, 28enne vicentino, conquista una meravigliosa medaglia di bronzo nei 10.000 metri maschili di pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici. Prestazione in 12:45.98 a soli 1.39 dalla piazza d’onore conquistata dall’olandese Patrick Roest. Oro e record del mondo in archivio per il fuoriclasse svedese Nils Van der Poel, che in 12:30.74 sbanca la concorrenza e conquista il doppio oro nelle lunghe distanze (5.000 e 10.000) ed entra di diritto nella storia del pattinaggio di velocità mondiale. ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilcon gli highlights dei 10.000didiai Giochi Olimpici di, 28enne vicentino, conquista una meravigliosa medaglia dinei 10.000didiai Giochi Olimpici. Prestazione in 12:45.98 a soli 1.39 dalla piazza d’onore conquistata dall’olandese Patrick Roest. Oro e record del mondo in archivio per il fuoriclasse svedese Nils Van der Poel, che in 12:30.74 sbanca la concorrenza e conquista il doppio oro nelle lunghe distanze (5.000 e 10.000) ed entra di diritto nella storia deldimondiale. ...

