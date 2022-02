Papa Francesco annuncia il Giubileo del 2025: “Sarà un segno di rinascita dopo la pandemia” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Città del Vaticano – Un segno di rinascita nel post pandemia, con uno sguardo particolare alle tematiche dell’ambiente e all’accoglienza dei meno fortunati. Papa Francesco guarda al Giubileo del 2025 e ne annuncia il tema in una lettera inviata a mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Sarà infatti il suo dicastero a organizzare l’imminente Anno Santo che Sarà preceduto, nel 2024, su espressa volontà del Pontefice, da un anno di “sinfonia di preghiere”. Di seguito il testo completo della lettera di Papa Bergoglio: Il Giubileo ha sempre rappresentato nella vita della Chiesa un evento di grande rilevanza spirituale, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 11 febbraio 2022) Città del Vaticano – Undinel post, con uno sguardo particolare alle tematiche dell’ambiente e all’accoglienza dei meno fortunati.guarda aldele neil tema in una lettera inviata a mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.infatti il suo dicastero a organizzare l’imminente Anno Santo chepreceduto, nel 2024, su espressa volontà del Pontefice, da un anno di “sinfonia di preghiere”. Di seguito il testo completo della lettera diBergoglio: Ilha sempre rappresentato nella vita della Chiesa un evento di grande rilevanza spirituale, ...

Advertising

altrogiornorai1 : Il videomessaggio di Francesco Oppini per il papà Franco ?? #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #11febbraio - chetempochefa : Sua Santità Papa Francesco domenica a #CTCF. - vaticannews_it : #11febbraio #PapaFrancesco scrive a monsignor Fisichella, presidente del Dicastero per la Nuova Evangelizzazione a… - montanariluca21 : RT @TV2000it: #PapaFrancesco: “La vita è un diritto, non la morte”. #Eutanasia e #suicidioassistito “inaccettabili” #9febbraio @tg2000it @… - attila62 : Papa Francesco scrive agli ex lavoratori Embraco: «Condivido le vostre ansie» -