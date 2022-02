Palermo, il ‘Barbera’ non si scalda: verso la Juve Stabia venduti solo 800 biglietti (Di venerdì 11 febbraio 2022) In vista del match interno contro la Juve Stabia, il pubblico del 'Renzo Barbera' sembra non confermare una spiccata affluenza Leggi su mediagol (Di venerdì 11 febbraio 2022) In vista del match interno contro la, il pubblico del 'Renzo Barbera' sembra non confermare una spiccata affluenza

Advertising

zazoomblog : Palermo il ‘Barbera’ non si scalda: verso la Juve Stabia venduti solo 800 biglietti - #Palermo #‘Barbera’ #scalda:… - Mediagol : Palermo, il ‘Barbera’ non si scalda: verso la Juve Stabia venduti solo 800 biglietti - Mediagol : Serie C-Girone C, Palermo-Turris: cambia l’orario della sfida del “Barbera” - NewSicilia : I rosanero di mister Baldini si apprestano ad affrontare la formazione campana #Newsicilia - Mediagol : Palermo, “Barbera” inviolato da 341 giorni: l’ultima a vincere? La Juve Stabia -