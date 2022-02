Advertising

SoccorsiG : - gallina_di : Padre no vax porta la figlia di 12 anni a fare finto vaccino: sospesa la potestà genitoriale ?? scrivono i servi… - Gazzettino : Padre #no vax porta la figlia di 12 anni a fare finto #vaccino: sospesa la potestà genitoriale - Rosita14806327 : @renata_gili @GaribaldiPaolo Mio padre cardiopatia ischemica dopo terza dose , amica di mia figlia embolia polmonar… - pydbrut : @Yon_Yonson71 Non ci si può aspettare molto , visto che il padre incitava i no vax... -

Su questo fronte, il nobellunese, tutelato dall'avvocata ravennate Silvia Brandolini, risulta indagato per falso in concorso con il medico vaccinatore.Su questo fronte, il nobellunese, tutelato dall'avvocata ravennate Silvia Brandolini, risulta indagato per falso in concorso con il medico vaccinatore.Il Tribunale competente ha sospeso in via cautelativa la potestà genitoriale dell'uomo 'no vax'. La misura, come riportato dal Resto del Carlino, è stata adottata in via temporanea e urgente «anche e ...Il padre del bambino modenese ha spiegato perché hanno richiesto per le trasfusioni del figlio sangue solo da donatori non vaccinati contro il Covid.