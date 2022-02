Oroscopo di sabato 12 febbraio | amore | lavoro e salute di domani

Leggi su cityroma

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ariete – Se state pensando di lasciare il vostro partner o di separarvi rimandate la decisione: questodi San Benedetto non è il giorno ideale per scelte di questo tipo. Il perdono sia la logica conclusione di vecchie storie : perdonando di cuore riceverete nuove forze ed energie. Il rancore favorisce solo l’influsso funesto di Mercurio e Marte facendovi vivere momenti di ansia e stress. Per i nati di lunedì malintesi con il partner. Per i nati di domenica e mercoledì malumore a. Gli altri avranno una giornata abbastanza monotona e noiosa. Se amate i momenti in compagnia prendete oggi in seria considerazione di appartarvi con voi stessi per riflettere sul senso della vostra vita. Il vostro passato ormai è solo passato : non datevi troppi pensieri e soprattutto non dannatevi l’anima nel tentativo di farlo rivivere. Allontanatevi da esso ...