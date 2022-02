Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 12 e 13 febbraio: ecco i segni zodiacali favoriti dalle stelle (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ariete – Tre stelle al segno dell’Ariete. Sabato e domenica potreste avere a che fare con persone difficili. Non amate essere giudicati, dovrete ritrovare certi consensi. Attenzione in amore. Toro – Paolo Fox assegna tre stelle al segno del Toro per questo fine settimana, ma precisa: «Oggi tre stelle, sabato e domenica quattro». Qualsiasi cosa da verificare in amore e in famiglia parlatene domenica. Gemelli – Quattro stelle anche al segno dei Gemelli. Giocate sempre in amore, vi piace giocare. Le cose noiose le detestate. Se non vi ritrovate in questo cielo è perché non vi divertite. Fatelo. Cancro – Anche il segno del Cancro recupera nel finesettimana, con quattro stelle, perché la Luna entra nel segno. Sabato e domenica avrete una marcia in più e potrete rivelare i sentimenti a ... Leggi su cityroma (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ariete – Treal segno dell’Ariete. Sabato e domenica potreste avere a che fare con persone difficili. Non amate essere giudicati, dovrete ritrovare certi consensi. Attenzione in amore. Toro –Fox assegna treal segno del Toro per questo fine settimana, ma precisa: «Oggi tre, sabato e domenica quattro». Qualsiasi cosa da verificare in amore e in famiglia parlatene domenica. Gemelli – Quattroanche al segno dei Gemelli. Giocate sempre in amore, vi piace giocare. Le cose noiose le detestate. Se non vi ritrovate in questo cielo è perché non vi divertite. Fatelo. Cancro – Anche il segno del Cancro recupera nel finesettimana, con quattro, perché la Luna entra nel segno. Sabato e domenica avrete una marcia in più e potrete rivelare i sentimenti a ...

Advertising

RotaCostantino : @Paolo_Bargiggia Se fossero davvero capre seguirebbero i turbofilosofi, il calciomercato e l' oroscopo . - infoitcultura : Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 12 e 13 febbraio: ecco i segni zodiacali favoriti dalle stelle - trentottogradi : @Tananai5 dimmi la verità tu vuoi comparire in ogni trasmissione della rai, prossimamente ti vedremo pure a leggere… - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox domani 12 febbraio 2022: le previsioni in anteprima - #Oroscopo #Paolo #domani #febbraio - PasqualeMarro : #Oroscopo Paolo Fox di domani 12 Febbraio, segno per segno -