“Ora scatena un inferno”: Lulù è nera, stavolta gli autori gliel’hanno fatta sporca [VIDEO] (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Princess Lulù Selassiè manifesta il suo scontento in modo epocale: bordate furibonde per la decisione degli autori del GF Vip. Lulù Selassiè (fonte youtube)La Princess Lulù Selassiè è uno dei concorrenti più amati dal pubblico del GF Vip. Dolce, fragile e insicura, l’iconica fatina anima le giornate all’interno del reality con guizzi di entusiasmo ed iniziative strambe. Canta, balla, twerka: Lulù è un vero e proprio vulcano in eruzione. Nonostante la sua natura propenda per il quieto vivere, spesso la Princess si altera, scatenandosi in furiose polemiche e aspre recriminazioni. La giornata di oggi ha riservato l’ennesima sorpresa agli spettatori: dopo che la notizia del ritorno di Alex è trapelata nella casa di Cinecittà, le reazioni dei concorrenti sono state le più svariate. ... Leggi su specialmag (Di venerdì 11 febbraio 2022) La PrincessSelassiè manifesta il suo scontento in modo epocale: bordate furibonde per la decisione deglidel GF Vip.Selassiè (fonte youtube)La PrincessSelassiè è uno dei concorrenti più amati dal pubblico del GF Vip. Dolce, fragile e insicura, l’iconica fatina anima le giornate all’interno del reality con guizzi di entusiasmo ed iniziative strambe. Canta, balla, twerka:è un vero e proprio vulcano in eruzione. Nonostante la sua natura propenda per il quieto vivere, spesso la Princess si altera,ndosi in furiose polemiche e aspre recriminazioni. La giornata di oggi ha riservato l’ennesima sorpresa agli spettatori: dopo che la notizia del ritorno di Alex è trapelata nella casa di Cinecittà, le reazioni dei concorrenti sono state le più svariate. ...

Advertising

SSFatzio : Non vedo l'ora di iniziare il nostro campionato @SoccerSixesS6 la prossima settimana. In tutta onestà non sapranno… - _sommario_ : Dolores ha spillato qualcosa su sto confessionale ora che sta parlando?Che voglio andare a dormire, ma non voglio p… - cmoonimini : @mozzar_elle ?S u p e r M e t a l? ora linkami sta cosa super metal che voglio vedere cosa scatena al Sir - puntodilucescam : RT @FloydJethro69: @LaStampa Ma in che Italia siamo finiti?? Ora anche la 'libera scelta' di far vaxxinare o meno x Covid dei bambini non è… - ilPontormo : RT @FloydJethro69: @LaStampa Ma in che Italia siamo finiti?? Ora anche la 'libera scelta' di far vaxxinare o meno x Covid dei bambini non è… -