Ora revochiamo l' onorificenza al macellaio Tito

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il 10 febbraio ricordiamo la tragedia delle foibe e il dramma dell'esodo, ma non abbiamo mai cancellato la più altaitaliana concessa a Josip Broz

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ora revochiamo

Agenzia ANSA

bisogna andare avanti con le vaccinazioni e tutti dobbiamo dare il nostro contributo per una ...delle decisioni assunte " ha ribadito il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè "l'......l'iter del piano di riequilibrio o il disastro sarà inevitabile". Consigliere Forello, ...invece sarebbe per Orlando e i suoi assessori che ci hanno portato al punto in cui siamo. Un ...