Omicidio Mollicone | avvocato Carmine Belli | “Depistaggi hanno portato fuori strada”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nel processo per l’di Serena, “oggi è un passaggio molto serio e importante, si potranno ricostruire gli aspetti più opachi della vicenda. Sicuramente nei confronti dic’è stato un atteggiamento fuorviante e dio ma più in generale ci sono stati numerosie atteggiamenti chela giustizia ad andare, è un dato che possiamo dare per oggettivo”. Lo ha detto l’Nicodemo Gentile, legale del carrozziere, prima dell’udienza del processo in corso davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Cassino per l’della giovane di Arce uccisa nel ...