Olimpiadi Pechino | Wierer e Ghiotto | altri due bronzi | Italia a quota 10 medaglie

Eurosport_IT : 2016: Un colpo di sonno alla guida, un incidente quasi fatale e un coma di 3 giorni. Infinite fratture, di cui 30 s… - RaiPlay : ?? GIGANTE DOROTHEA ?? ???? Con una gara fenomenale l'Azzurra vince la prima medaglia individuale alle Olimpiadi. Siam… - fanpage : Due bronzi per l'Italia alle Olimpiadi Invernali di Pechino: Davide Ghiotto nel pattinaggio di velocità e Dorothea… - trilly153 : RT @Eurosport_IT: “L’uomo che sussurra ai pattini”: un libro? No, il nostro Davide Ghiotto ?????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #Pechin… - paoloigna1 : #Beijing2022 #Pechino2022, Constantini: 'Meraviglioso il supporto al curling da parte degli italiani'… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pechino

Il presidente del CONI Giovanni Malagò alla vigilia dei Giochi diaffermava - forse per ... E il bottino allesarebbe stato (ragionevolmente) più pingue se Arianna Fontana nella ...Lo sciatore italiano Christof Innerhofer, atterrato a Malpensa dopo la delusione delledi2022, torna sulla polemica nella squadra maschile innescata dal compagno di squadra Marsaglia e risponde con fermezzaEnnesimo roboante successo del Canada che, per la terza volta in questa Olimpiade, conclude il proprio impegno in doppia cifra. Contro la Svezia, la netta superiorità si traduce in 56 tiri a 11 e nel ...Non era a Pechino, ha seguito tutto da casa trepidante da sportivo ... anche perché l'Italia dell'hockey ci sarà alle prossime Olimpiadi». A Malpensa c'è anche Andrea Cardone, preparatore atletico che ...