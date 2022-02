Olimpiadi | pagelle Italia 11 febbraio | super Wierer e Ghiotto | Sanfilippo e Marsaglia le peggiori

(Di venerdì 11 febbraio 2022)11curling, 5: era prevedibile perdere le prime due partite con Gran Bretagna e Svezia, due delle tre grandi favorite all’oro. E’ il ‘come’ che preoccupa. Da tempo non si vedevano gli azzurri così imprecisi, spesso confusi anche nelle scelte. Sembra che la festa collettiva a seguito del trionfo di Amos Mosaner e Stefania Constantini abbia un po’ scombussolato la squadra. Da domani arriveranno le partite da vincere per provare veramente a coltivare il sogno semifinale. Serve un netto cambio di rotta, perché l’degli Europei o del Preolimpico, per ora, non si è ancora vista. Valentina Margaglio (skeleton), 4: sesta in classifica generale di Coppa del Mondo, sedicesima dopo le prime due manche olimpiche. Fa ancora tantissima fatica in fase ...

Per vincere una medaglia alleoccorrono tante qualità diverse, tutte quelle che ad esempio ha Lara Gut - Behrami. Marta Bassino (sci alpino), 4,5 : quasi rimbalza su quel piano conclusivo ...Ha ragione quando afferma ' le prime dueero favorito, oggi un po' meno '. Non è un caso: spesso gli azzurri brillano più da outsider che con addosso la pressione del dover vincere a tutti ...Italia curling, 5: era prevedibile perdere le prime due partite con Gran Bretagna e Svezia, due delle tre grandi favorite all’oro. E’ il ‘come’ che preoccupa. Da tempo non si vedevano gli azzurri così ...Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ogni dettaglio. Da oltre 20 anni il punto di riferimento per ...