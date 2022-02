Olimpiadi, Italia: stesse medaglie di 4 anni fa. Lillehammer 1994 lontana, ma c’è un traguardo concreto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non siamo neanche a metà delle Olimpiadi di Pechino 2022 e l’Italia ha già ottenuto il medesimo numero di medaglie di PyeongChang 2018: 10. Si tratta di un risultato ragguardevole, se pensiamo che è solo la settima volta nella storia che il Bel Paese supera la doppia cifra di podi ai Giochi Invernali. Oltre alla passata edizione, è stata eguagliata anche quella di Nagano 1998. Dove potrà arrivare l’Italia da qui al 20 febbraio? Intanto cominciamo col dire che, come di consueto, si sono alternate sorprese e prestazioni negative inattese. Forse ci saremmo attesi due ori tra Michela Moioli ed il superG femminile di sci alpino, di certo non dai magnifici ragazzi del curling: è il bello delle Olimpiadi. La sensazione, sempre più corroborata dai fatti, è che gli azzurri realmente diano il meglio quando ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non siamo neanche a metà delledi Pechino 2022 e l’ha già ottenuto il medesimo numero didi PyeongChang 2018: 10. Si tratta di un risultato ragguardevole, se pensiamo che è solo la settima volta nella storia che il Bel Paese supera la doppia cifra di podi ai Giochi Invernali. Oltre alla passata edizione, è stata eguagliata anche quella di Nagano 1998. Dove potrà arrivare l’da qui al 20 febbraio? Intanto cominciamo col dire che, come di consueto, si sono alternate sorprese e prestazioni negative inattese. Forse ci saremmo attesi due ori tra Michela Moioli ed il superG femminile di sci alpino, di certo non dai magnifici ragazzi del curling: è il bello delle. La sensazione, sempre più corroborata dai fatti, è che gli azzurri realmente diano il meglio quando ...

