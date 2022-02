Olimpiadi, Italia da record: medaglia in otto differenti sport! E il freestyle… Fisg davanti alla Fisi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Domani giungeremo al giro di boa delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Dopo sette giorni l’Italia ha già ottenuto ben 10 medaglie, ovvero le stesse di PyeongChang 2018. E’ incredibile come tali allori siano giunti da ben otto discipline diverse: si tratta di un record assoluto, perché in passato il Bel Paese era riuscito a salire sul podio al massimo in sei diversi sport nella medesima edizione. Attualmente hanno ottenuto un podio sci alpino, sci di fondo, biathlon, snowboard, short track, curling, speed skating e slittino. In Italia esistono due differenti Federazioni: una per gli sport della neve (la Fisi, di cui però fanno parte anche gli sport da budello) ed una per il ghiaccio (Fisg). Ebbene, al momento il bilancio è in perfetta parità in ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Domani giungeremo al giro di boa delleInvernali di Pechino 2022. Dopo sette giorni l’ha già ottenuto ben 10 medaglie, ovvero le stesse di PyeongChang 2018. E’ incredibile come tali allori siano giunti da bendiscipline diverse: si tratta di unassoluto, perché in passato il Bel Paese era riuscito a salire sul podio al massimo in sei diversi sport nella medesima edizione. Attualmente hanno ottenuto un podio sci alpino, sci di fondo, biathlon, snowboard, short track, curling, speed skating e slittino. Inesistono dueFederazioni: una per gli sport della neve (la, di cui però fanno parte anche gli sport da budello) ed una per il ghiaccio (). Ebbene, al momento il bilancio è in perfetta parità in ...

