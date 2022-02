Olimpiadi invernali live: risultati dell'11 febbraio. Ghiotto e Wierer bronzi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di settima giornata delle Olimpiadi invernali in corso di svolgimento in quel di Pechino . Due nuove medaglie per l'Italia oggi sono state portate da Davide Ghiotto e Dorothea Wierer, entrambi ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di settima giornatain corso di svolgimento in quel di Pechino . Due nuove medaglie per l'Italia oggi sono state portate da Davidee Dorothea, entrambi ...

Advertising

Eurosport_IT : 2016: Un colpo di sonno alla guida, un incidente quasi fatale e un coma di 3 giorni. Infinite fratture, di cui 30 s… - Coninews : Déjà vu #ItaliaTeam. ?????? Stefania e Amos alle Olimpiadi Invernali di #Beijing2022 come Fede ai Giochi Estivi del 2… - Corriere : Valieva coperta fino ai Giochi dall’antidoping russo, ora il Cio vuole squalificarla - da_gianfranco : RT @Gazzetta_it: Il pattinaggio è ancora da podio per l'Italia: bronzo di Ghiotto sui 10.000 metri #Pechino2022 - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Olimpiadi invernali di Pechino, niente podio per l’Italia nel SuperG: 7° posto per Federica Brignone. “Ho dato tutto m… -