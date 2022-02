Olimpiadi invernali | Italia da dieci | come le medaglie già conquistate

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb – E’ un’che piace, vince e convince. Alledi Pechino 2022 tocca quota 10, eguagliando il totale di Pyeongchang 2018, quando i giochi si svolsero in Corea del Sud. Oggi a salire sul podio sono stati Davide Ghiotto e Dorothea Wierer. Il primo ha conquistato il bronzo nel pattinaggio veloce 10mila metri. Stessa medaglia per la Wierer, nella gara dei 7,5 km sprint donne di biathlon. E’ invece sfumato il sogno olimpico per Federica Brignone. L’atleta azzurra, sciatricena più vincente in Coppa del Mondo, si è piazzata soltanto al settimo posto. “Se tornassi in cima non saprei cosa fare di diverso da quanto ho fatto oggi. Semplicemente non sono stata la migliore”, ha dichiarato, evidentemente delusa, Brignone....