Olimpiadi invernali di Pechino | niente podio per l’Italia nel SuperG | 7° posto per Federica Brignone “Ho dato tutto ma non è bastato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 febbraio 2022) “Già ieri dopo la sciata in pista ci sono rimasta un po’ male, il tracciato era abbastanza banale, pensavo si andasse un po’ più veloci. Homa oggi non era abbastanza, devo accettare che oggi non ero la migliore”. Questo il commento a caldo didopo aver ottenuto un settimoneldonne ai Giochi olimpici di. “Mi dispiace visto come sto sciando quest’anno in– ha spiegato la 31enne valdostana ai microfoni di Rai Sport – non sono la migliore lì, è ovvio che il piano finale è veramente lungo e il muro non è un muro, non c’è un passaggio difficile. Non è per cercare scuse, sarei più delusa se non avessi fatto il massimo, io il mio l’ho fatto, mi spiace non è stato abbastanza”. Quindi ...