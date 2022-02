Olimpiadi invernali di Pechino 2022, Davide Ghiotto guadagna il bronzo nel pattinaggio di velocità 10mila metri (Di venerdì 11 febbraio 2022) bronzo per Davide Ghiotto nel pattinaggio di velocità 10000 metri uomini ai Giochi olimpici di Pechino. L’azzurro ha chiuso col tempo di 12’45”98 alle spalle dello svedese Nils Van der Poel che conquista l’oro ottenendo il nuovo record del mondo, 12’30”74, argento per l’olandese Patrick Roest, 12’44”59. Nono posto per Michele Malfatti che chiude col tempo di 13’01”42. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022)perneldi10000uomini ai Giochi olimpici di. L’azzurro ha chiuso col tempo di 12’45”98 alle spalle dello svedese Nils Van der Poel che conquista l’oro ottenendo il nuovo record del mondo, 12’30”74, argento per l’olandese Patrick Roest, 12’44”59. Nono posto per Michele Malfatti che chiude col tempo di 13’01”42. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

