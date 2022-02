Olimpiadi, carica De Aliprandini: "Piede ok, nessuna pressione" (Di venerdì 11 febbraio 2022) Archiviata la delusione del supergigante femminile, l'Italia vivrà domenica 13 febbraio un'altra grande possibilità di medaglia con lo slalom gigante maschile . Tre italiani al via con la punta Luca ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Archiviata la delusione del supergigante femminile, l'Italia vivrà domenica 13 febbraio un'altra grande possibilità di medaglia con lo slalom gigante maschile . Tre italiani al via con la punta Luca ...

De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Squadra maschile ancora ko contro i campioni del mondo in carica della Svezia ???????? #Curling | #Beijing2022 | #EurosportC… - Eurosport_IT : Squadra maschile ancora ko contro i campioni del mondo in carica della Svezia ???????? #Curling | #Beijing2022 |… - UBrignone : RT @sportmediaset: Pechino 2022, Sofia #Goggia rinuncia al superG: da valutare la discesa. #SportMediaset - sportmediaset : Pechino 2022, Sofia #Goggia rinuncia al superG: da valutare la discesa. #SportMediaset - sportli26181512 : Olimpiadi invernali 2022, Moioli eliminata in semifinale nello snowboard cross: Giornata da incubo per Michela Moio… -

Doppio bronzo per l'Italia: Ghiotto nel pattinaggio e Wierer nel biathlon ...98 mentre nella sua stessa batteria lo svedese Niels van der Poel (campione del mondo in carica) ha ... Ma le sue Olimpiadi non terminano certo qui. MEDAGLIERE ITALIA all'11 febbraio ORO (2) " Arianna ...

Olimpiadi, carica De Aliprandini: "Piede ok, nessuna pressione" Archiviata la delusione del supergigante femminile, l'Italia vivrà domenica 13 febbraio un'altra grande possibilità di medaglia con lo slalom gigante maschile. Tre italiani al via con la punta Luca De ...

