Olimpiadi 2022 | gare in programma sabato 12 febbraio

Eurosport_IT : 2016: Un colpo di sonno alla guida, un incidente quasi fatale e un coma di 3 giorni. Infinite fratture, di cui 30 s… - RaiPlay : ?? GIGANTE DOROTHEA ?? ???? Con una gara fenomenale l'Azzurra vince la prima medaglia individuale alle Olimpiadi. Siam… - repubblica : Valieva positiva ma libera di gareggiare: il Cio ricorre contro la Russia [dal nostro inviato Mattia Chiusano] - OA_Sport : Il sorriso di Carlos Andres Quintana, ultimissimo nello sci di fondo, reincarna lo spirito delle Olimpiadi - peppe844 : RT @ilPostSport: Lunedì Kamila Valieva, 15 anni, ha vinto l’oro olimpico nell’evento a squadre del pattinaggio di figura, il giorno dopo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi 2022

Julia Kanakina, la regina russa dello skeleton alle Olimpiadi di Pechino
Lifestyle 11 Feb
Russia Beyond @yulia.kanakina Da piccola sognava di fare la ballerina. Oggi compete ai Giochi invernali con l'obiettivo di portare a casa una medaglia '...È stato spaventoso! Il mio unico pensiero è stato: 'Basta! Non lo farò mai più!'". Così Julia Kanakina, skeletonista russa alle Olimpiadi di Pechino, racconta il suo primo "incontro" con questo sport.