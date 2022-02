Ok del Governo alla vendita di Ita. L’ira di Montino: “L’Italia non avrà più una compagnia di bandiera” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – Non solo la riforma del Consiglio superiore della magistratura, ma anche la privatizzazione di Ita Airways, la nuova compagnia di bandiera che ha sostituito Alitalia, è stata discussa a Palazzo Chigi. Ad annunciarlo è il premier Draghi a margine del Consiglio dei Ministri durante la conferenza stampa: “I provvedimenti presi riguardano anche la procedura per la vendita di Ita”. “Oggi abbiamo illustrato il Dpcm che dovrebbe, a firma del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell’Economia e dello Sviluppo per avviare il processo di ricerca di un partner per Ita. Seguiremo le usuali procedure: offerta pubblica o vendita diretta”, dice il ministro dell’Economia, Daniele Franco precisando: “Non abbiamo un programma in cui predeterminiamo i tempi”. Di certo è che “abbiamo dei soggetti interessati a questa operazione. ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – Non solo la riforma del Consiglio superiore della magistratura, ma anche la privatizzazione di Ita Airways, la nuovadiche ha sostituito Alitalia, è stata discussa a Palazzo Chigi. Ad annunciarlo è il premier Draghi a margine del Consiglio dei Ministri durante la conferenza stampa: “I provvedimenti presi riguardano anche la procedura per ladi Ita”. “Oggi abbiamo illustrato il Dpcm che dovrebbe, a firma del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell’Economia e dello Sviluppo per avviare il processo di ricerca di un partner per Ita. Seguiremo le usuali procedure: offerta pubblica odiretta”, dice il ministro dell’Economia, Daniele Franco precisando: “Non abbiamo un programma in cui predeterminiamo i tempi”. Di certo è che “abbiamo dei soggetti interessati a questa operazione. ...

